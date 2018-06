Barattachor: Sergej per Fina a Sagogn

Igl exercizi da chant per il chor maschadà catolic da Sagogn, è sta in divertiment. Las dunnas ed ils umens da Sagogn han giudì il chant cun lur dirigent da Barattachor. Fina Blumenthal, lur dirigenta, aveva elegì in toc russ il «S’nami Bog».

Ins ha sentì che Sergej Schmidt sa chatta da chasa en questa liturgia russa ortodoxa. El interpretescha text e melodia uschia ch'il chor maschadà da Sagogn tuna sco in chor russ. Il pli grond cumpliment per quest chor fa el cun dir:

Els emprendan fitg bain, els midan il tun ed il caracter da la chanzun, ed els n'èn betg steris.

Ina ura cun Sergej Schmidt e sco sgulada sperasvi, ed ils chantadurs e chantaduras avessan il pli gugent chantà vinavant.

Maletg 1 / 7 Legenda: Dirigent e dirigenta giaudan il Barattachor. RTR, Linus Livers Maletg 2 / 7 Legenda: Sergej Schmidt dat gronda paisa sin la pronunzia dal linguatg russ. RTR, Linus Livers Maletg 3 / 7 Legenda: «S'nami Bog», vul dir «Dieus cun tai». RTR, Linus Livers Maletg 4 / 7 Legenda: Ils bassist èn da gronda impurtanza en las chanzuns russas. RTR, Linus Livers Maletg 5 / 7 Legenda: Sergej Schmidt en ses element. RTR, Linus Livers Maletg 6 / 7 Legenda: Avant che chantar vegn emprais russ. RTR, Linus Livers Maletg 7 / 7 Legenda: Quai che Sergej Schmidt di vegn fatg, il chor emprenda spert. RTR, Linus Livers

RR actualitad 11:00