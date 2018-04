Il chor mischedau catolic Sagogn:

fundà il 1976 per embellir ina messa nuvella, suenter ch'il chor viril era ì en

dapi trais onns sut la batgetta da Josefina Blumenthal-Cadruvi

24 chantadurAs

embellescha en emprima lingia las festas ecclesiasticas

Per la presidenta, Regula Camathias, ès il pli spezial vi da ses chor, ch'els sajan giuven e vegl sco er pli ferms e pli flaivels chantadurs che lavurian bain ensemen e la cumpagnia constettia.

Cura ch'els s'engaschan, cura ch'els van si en il chant, cura che mintgin è qua e fa tut ses pussaivel. Quai am plascha il meglier.

Per Armin Cavelti, in dals tenors, è la suprastanza il bun coc dal chor. Quella emprovia adina puspè da far insatge spezial per dar al chor era anc in zic dapli vita sper il chantar. Las emprovas fa il chor principalmain en chasa-pravenda gist dasper la baselgia.

Igl è fitg luc. Jau n'hai betg il sentiment ch'i saja steri u uschia.

E las duas sopranistas Claudia Caderas e Patricia Arpagaus conferman che tuts vegnian gugent a las emprovas, sa sentian bain ed hajan er magari legher durant las emprovas. Cura ch'i giaja lura per chantar avant la glieud en baselgia però tuts che sa prendian ensemen e fetschian il meglier londeror.

RR actualitad 11:00