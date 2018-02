Il Chor masdo Alvra dumbra actualmain 31 chantaduras e chantadurs.

Jürg Wasescha dirigia dapi l'onn 2015 il chor, el è il 4. dirigent dal chor ch'è vegnì fundà l'onn 1996.

L'onn 2007 ha il chor midà num: Or dal Chor masdo Alvagni è daventà il Chor masdo Alvra

Dal Chor masdo Alvagni al Chor masdo Alvra

Il 1996 è il chor vegnì fundà sut il num Chor masdo Alvagni. Pervia da la digren da chantaduras e chantadurs indigens han ins tschertgà commembers era ordvart vischnanca. Cunquai che la plipart dal chor vegniva la fin finala da l'entira vallada, è il num dal chor vegnì adattà a la situaziun. Il 2007 hai dà or dal Chor masdo Alvagni il Chor masdo Alvra. Cun la midada dal num è il chor stà bunamain in decenni ordavant a la fusiun da vischnanca. Dapi l'emprim da schaner 2015 tutga Alvagni numnadamain a la vischnanca fusiunada Albula/Alvra, quai ensemen cun las fracziuns d'Alvaschagn, Brinzauls, Mon, Stierva, Surava e Casti. Uschia pon ins dir, che chantaduras e chantadurs èn ozendi puspè per gronda part indigens.

Hans Berther, il chantadur cun la pli gronda experientscha

Hans Berther (84) d'Alvagni è in dals fundaturs dal chor. L'entschatta era el il sulet tenor. Per ch'el possia sustegnair il meglier pussaivel «ses» chor, ha el scolà la vusch durant nov semesters. Co Hans Berther raquinta, saja la qualitad dal chor creschida cun mintga dirigent.

Cun mintga dirigent è la qualitad dal chor creschida. Cun il chor èsi adina ì ensi!

Legenda: Hans Berther, il pli vegl chantadur dal Chor masdo Alvra. El chanta dapi l'entschatta en il tenor dal chor ed ha perquai era scolà sia vusch. RTR, Selina Chistell

Ils dirigents dal Chor masdo Alvagni/Alvra:

1996-2000 Armon Ulber

2001-2007 Peter Buchli

2008-2015 Pauline Sol

dapi 2015 Jürg Wasescha

RR actualitad 11:00