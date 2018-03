Josefina Blumenthal-Cadruvi giauda da star avant in chor.

Josefina Blumenthal-Cadruvi ha frequentà l'onn 1986 l'emprim curs da dirigents da l'Uniun chantunala da chant.

Ella ha dirigì plirs chors maschadads ed era in chor viril.

Dapi trais onns dirigia ella il Chor mischedau catolic da Sagogn.

Ina dunna en ina domena dals umens

Josefina Blumenthal-Cadruvi è stada ina da las emprimas dirigentas en Surselva. Fertant ch’ella ha gì da cumbatter ils emprims onns per la stima da collegas e chantadurAs, saja quai oz nagut spezial pli, sch’ina dunna dirigia in chor.

En mintga chor datti chantaduras e chantadurs che lavuran gugent cun la dirigenta ed i dat era tals che na lavuran betg uschè gugent cun ella.

Josefina Blumenthal-Cadruvi constatescha che chantaduras e chantadurs chantian ozendi fitg bain ed attentamain. Pli baud steva plitost la sortida e la buna cumpagnia en il center d’ina prova da chant. La dirigenta metta gronda paisa sin il chantar en la vusch. I saja necessari da preparar bain il corp ed ils chantins, uschia tunian las chanzuns suenter era meglier. Dentant ha era quella tenuta stuì madirar ils davos decennis tar chantaduras e chantadurs.

Pli baud udiva ella savens: «Dapli che tschintg minutas na stos lura betg chantar en!». Ozendi dat era il chor dapli paisa al stgaudar la vusch.

Legenda: Josefina Blumenthal-Cadruvi en acziun. Ella è stada ina da las emprimas dirigentas sursilvanas. RTR, Alice Bertogg

Ina dirigenta na vegn betg pensiunada

Josefina Blumenthal-Cadruvi ha 66 onns. La mesadad da sia vita passenta ella gia sco dirigenta avant in chor. Ed ella less diriger uschè ditg sco ella po. Dirigentas e dirigents sajan gea adina puspè tschertgads, manegia ella cun in surrir.

Uschè ditg che jau poss, vi jau anc diriger, jau hai pensà forsa enfin 70, lain guardar....

