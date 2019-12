Dominique Dosch è naschida l'onn 1995 ed è creschida si a Tinizong. Ella ha absolvì la scola secundara a Savognin e frequentà la Scola chantunala a Cuira. Durant quest temp ha ella era dirigì il Chor rumantsch da Cuira. L'onn 2014 ha Dominique Dosch cumenzà il studi da psicologia, pedagogia e rumantsch a l'Universitad da Friburg.

L'autura surmirana ha gia baud cumenzà a scriver sias atgnas istorgias. Intginas da quellas èn vegnidas publitgadas en il rom da la concurrenza "Plima d'aur" ed en il chalender "Sulom Grischun Central". Ses cudesch "Sindoria" dal 2013 è in roman da fantasia ed en quel gener litterar in novum per la scena litterara rumantscha.

Ovras

Igls Pricolins, 2010

Sindoria, 2013

Distincziuns