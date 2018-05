Or da Actualitad video dals 13.05.2018.

Or dal cudesch «Sablun» ha Dumenic Andry prelegì poesias avant il public dals Dis da litteratura a Soloturn. El è in dals auturs che scrivan rumantsch ch'èn vegnids envidads a Soloturn. Gia il 2009 ha Dumenc Andry survegnì là il premi Schiller per sias prestaziuns sco autur rumantsch.