Mintga dumengia datti «Impuls» spezials dal scriptur enconuschent Pedro Lenz - e quai per rumantsch.

L’emissiun «Impuls» entschaiva l’onn nov cun in project da translaziun pretensius. Per l’emissiun litterara dat RTR adina puspè en incumbensa translaziuns da texts da differentas scripturAs d’autras linguas. Uschia hai gia dà collavuraziuns cun Jens Nielsen, Elke Heidenreich u Franz Hohler. Per quest onn ha la redactura Flurina Badel tschernì texts dal scriptur Pedro Lenz.

Legenda: Il scrivent Pedro Lenz. MAD

Pedro Lenz scriva raquints en dialect cun in umor raffinà. Dapi che ses roman «Der Goalie bin ig» (2010. Der gesunde Menschenversand) è vegnì realisà sco film, ed undrà cun divers premis, è Pedro Lenz enconuschent er ad in public pli vast sur ils cunfins da la Svizra tudestga ora.

Per l’emissiun «Impuls» ha il schurnalist e translatur Claudio Spescha translatà e prelegì ina ventgina istorgias ch’è Pedro Lenz ha publitgà en il cudesch «Radio» (2014, Der gesunde Menschenversand).

Translatar Pedro Lenz è en sasez quasi nunpussaivel, n’emporta betg en tge lingua.

Legenda: Claudio Spescha ha translatà e legì las istorgias da Lenz per rumantsch. RTR

Pedro Lenz haja ina lingua ed in sound uschè agen, di Claudio Spescha. Quasi tuts quels ch'enconuschian ses texts, hajan er en l'ureglia sia vusch marcanta e ses dialect. Da transponer la lingua da Pedro Lenz dal dialect da Langenthal – cun sia sintaxa tut differenta e cun la musicalitad dal stil da spoken word – en rumantsch, saja ina chaussa pretensiusa, ma er ina bella aventura. Era sche Pedro Lenz è probabel be en la versiun originala tschient per tschient Pedro Lenz.