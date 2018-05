Or da Actualitad video dals 13.05.2018.

Or da Telesguard dals 14.05.2018.

Or dal cudesch «Sablun» ha Dumenic Andry prelegì poesias avant il public dals Dis da litteratura a Soloturn. El è in dals auturs che scrivan rumantsch ch'èn vegnids envidads a Soloturn. Gia il 2009 ha Dumenc Andry survegnì là il premi Schiller per sias prestaziuns sco autur rumantsch.

Jessica Zuan ha prelegì poesias

Sper Dumenic Andry ha er Jessica Zuan represchentà la litteratura rumantscha a Soloturn. Ella ha legì or da sia collecziun da poesias «L’orizi». En sia prelecziun èsi vegnì tar in inscunter tut spezial cun in autur enconuschent: Franz Hohler ha prelegì spontan duas poesias da Jessica Zuan ch’el ha translatà en dialect svizzer.

Trais dis per ils amis e las amias dal cudesch

Radund 70 auturs ed auturas da las quatter linguas naziunalas e da l’ester han prelegì or da lur pli novas ovras als 40avels Dis da litteratura da Soloturn – ch'èn ids a fin la dumengia suentermezdi. En tut hai dà 190 occurrenzas cun 18'000 entradas, in nov record da visitaders e visitadras, sco ils organisaturs communitgeschan.

RR actualitad 12:00