20 onns suenter il cudesch da success «Sco scha nüglia nu füss» è’l qua, il nov cudesch da la scriventa engiadinaisa Rut Plouda. Quel porta il titel «Verd s-chür» e cuntegna prosa curta dals davos onns.

Sper texts or dal truclet ha Rut Plouda scrit novas istorgias, maletgs da situaziuns or dal mintgadi sco in sguard or da fanestra, in uffant che gioga cun ses auto. Lu datti regurdanzas vi da muments d’uffanza, per exempel ils chaltschiels che piztgavan.

Auters dals texts quintan dad inscunters cun umans u da siemis e dischariels. Cun gronda bravura sa lascha l’autura inspirar da la lingua e filosofescha davart sun e senn.