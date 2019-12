Durant il 2018 datti set lecturas. Quai là, nua ch'i vegn uschiglio tadlà ils Impuls: en lieus dal mintgadi da las audituras e dals auditurs dal Radio Rumantsch. Pia en stivas e stallas, en lavuratoris ed ierts. Mintgamai quatter auturas ed auturs prelegian novissims impuls – anc mai publitgads. Ma era impuls ch’èn vegnids scrits e stads da tadlar gia avant onns.

L’emprima lectura da la turnea «Sin il viv!» ha lieu dumengia, ils 28 da schaner 2018, a las 16:00, en la Garascha Oberalp a Sedrun. Susi Rothmund, Gianna Olinda Cadonau, Jürg Gautschi e Leo Tuor prelegian novissims e vegls impuls davart sbufs e fitness, chadainas da naiv e cristals.

Dumengia. ils 25 da favrer 2018 è l’agentura da reclama Geyst a Turitg ospitanta da «Sin il viv!». Cun Romana Ganzoni, Chatrina Josty, Carlo Beer e Benedetto Vigne.

Ils ulteriurs lieus e las datas suondan cuntinuadamain.

La turnea è publica, l’entrada libra e per finir la saira datti mintgamai in aperitiv preparà dals ospitants per far viva.