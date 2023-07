Dapi ils 29 zercladur è il nov film d'Indiana Jones en ils kinos. Per la tschintgavla giada è Harrison Ford en la rolla principala dad Indy, uschia vegn Indiana Jones numnà. L’emprim film è vegnì or avant 42 dus onns. En il nov film «Indiana Jones e la roda dal destin» ha l’actur 80 onns.

In film da 154 minutas

L’emprima mes’ura è in sguard enavos sin la fin da la segunda guerra mundiala. Là ves'ins il giuven Indiana Jones avant 40 onns. La fatscha da Harrison Ford è vegnida regiuvinada cun tecnologias e trics. En questas scenas d’action en in tren datti duas chaussas principalas: Il cumbat cunter ils nazis ch’èn inimis tras l’entir film. Ed ins vesa in toc da la roda ch’è ina maschina dal temp. Per questa apparatura vai, perquai era il num «Indiana Jones e la roda dal destin».

Critica da film: «Indiana Jones e la roda dal destin»

Alura datti in sigl en il temp, en l’onn 1969 cura ch’ils astronauts americans èn returnads da la glina. En il film vai per Indiana Jones e Helena Shaw, sia figliola ch'accumpogna el sin la tschertga da la maschina da temps. Dentant era il fisicher dals nazis, Jürgen Voller vul chattar questa maschina. Uschia datti ina persecuziun spectaculara per var duas uras. Cun chavals tras New York, cun Tuk Tuks tras Marokko e turas tras cuvels en l’Italia.

Impuls: «Indiana Jones» da Fadrina Hofmann

Critica dal film

Jau n'hai anc mai guardà in film dad Indiana Jones ed n'enconusch l’istorgia betg. Per mai è quai stà in film d’action sco blers auters: Igl ha era dà il schema classic tranter tgi ch’è nausch e tgi betg, blers differents lieus nua ch’igl film gioga ed ina figura d’erox che smieula per part.

Las scenas èn tenor mai lungas ed i schabegia bler. Dentant datti paucas sgnoccas. A mai è il film da dus uras e mez vegnì avant fitg ditg e per part er repetitiv cun questa persecuziun. Pia per mai betg in film ch'jau guardass danovamain, dentant di jau quai senza enconuscher l'istorgia e nostalgia dad Indiana Jones.