Il cudesch «Schi grond è chel pistchen mond» (1974) dal scribent popular, pur pitschen e rasteler da Stierva Gion Antona Candreia (1902-1980) ha chattà da sias uras grond resun tar la populaziun surmirana. «Il cudesch è vegnì cumprà e legì» sa regorda Linard Candreia, il manader da project e translatur per la nova publicaziun surmirana. Lunsch enavos è el er parent cun Gion Antona – Tona rasteler. Ensemen cun Hans Friberg, il nev, han els er rimnà istorgias nunenconuschentas, fotografias veglias e novas e documents or d'archivs.

Legenda: Linard Candreia Engaschament per la literatura surmirana. RTR

Linard Candreia s'engascha fitg per la litteratura surmirana. Per l'anteriur scolast secundar èn las ragischs la basa per la litteratura da la regiun. L'ovra da Gion Antona Candreia saja in stgazi litterar e quel duess vegnir pertgirà per proximas generaziuns. Cun ina ediziun bilingua saja ussa pussaivel in access litterar ad istorgias per tut la populaziun, è Linard Candreia persvadì.

La collavuraziun cun la pitschna chasa editura petit-lucelle saja stada in mussament che l'ovra da Gion Antona Candreia, ch'ha cumenzà a scriver pir cun 50 onns, saja da gronda qualitad. L'editura Evgenjya Shishkina saja stada da l'entschatta davent incantada da l'ovra da Tona rasteler.