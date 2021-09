Pled sin via

S‘imaginein in um che crei buca pli, ni el bien dil mund ni dil carstgaun. El vegn menaus sin in viadi - sin in viadi da fantasia ni magari era ina meditaziun. Quei viadi vegn a ver treis fasas: uffiern - purgatieri - parvis.

Igl um va tras in uaul stgir, desperaziun el cor. El crei buca pli ella carstgaunadad, el ha viu memia bia dil mal. El ha stuiu studegiar maletgs plein pornografia d‘affons per gidar las medias socialas da saver sclauder tals maletgs. Crudeivladad mintga di, era videos da violenza ha el stuiu categorisar. Violenza encunter carstgauns, violenza encunter animals. Ils maletgs e videos eran adina avon siu egl intern, schevan buca pli liber el. El ei sedestadaus, ha realisau che quei fuva mo in viadi da fantasia ed ei sepreparaus per il proxim viadi.

Igl um ei sedestadaus. Ord siu viadi da fantasia resta il sentiment da refrestgament dad olma e spért. El sesenta promts dad ir sia via. El sa, el ha anflau ina fontauna ch‘el sa adina puspei turnar, seigi quei sin in viadi da fantasia ni era sin ina viandada cun amitgs.

El ei anavos en scola, sco da sias uras sco giuvenil. Ses conscolars mudregian e mulestan el tras las medias socialas. Per cletg empren el da sedustar, aschia ch‘ei calan plaunsiu e lain en ruaus el. El s‘encorscha, che fleivlezzias ein cheu per emprender. El gida auters da sedefender encunter vilentem ,da surmuntar la gretta ed anflar pasch, cuntentientscha e segirtad. Aschia anfla el veras amicezias. Ensemen arvan els differents canals ellas medias socialas che gidan auters giuvenils d ‘anflar segirtad ella communicaziun ed el passar si. Cu el sededesta ord siu viadi da fantasia ei el cuntents e plein bunas regurdientschas. El s‘encorscha ch‘il tierz viadi spetga aunc. Nua vegn lez a menar? El senta leva legria e marvigliusadad en sesez.

El ei ella catedrala natirala da Bargis sut l‘aua frestga dalla cascada, il grep glischs freda levamein da tiara e pastg verd. Il tun sonor dalla cascada rebatta en siu cor, cun in pass lev va el vi tier ses amitgs che han rasau ora il picnic. Ensemen gaudan els la buna maglia, la splendur dil sulegl, il ruaus ellas muntognas. Ils peis gaudan l‘aua frestga che refrestgenta buca mo ils peis mo era l‘olma sco quei che la marenda refrestgenta ils viandonts.

