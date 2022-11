Pled sin via

Il teater sco nus enconuschin el, cun cumedias e tragedias, cun tribuna e publicum ha sia tgina ella Grecia antica. Ed aschia fa ei lu era buca sustar ch’il suandont proverbi deriva dils vegls Grecs: «Il mund ei la tribuna, nossa veta ei presentaziun.»

Per mei ei quei in da quels maletgs che descriva sin ina biala moda il misteri da nossa veta: nus vegnin sil mund, giughein nossa rolla e cura ch’igl ei temps cheu, sesiara igl umbrival e nus bandunein la tribuna dil mund.

Dieus ei semess en scena silla tribuna mundiala e quei ha el fatg ella persuna da Jesus.

Quei maletg animescha mei era da tschentar damondas davart la veta: Tgei ei lu atgnamein mia rolla? Nua ei miu plaz sin quella tribuna? Tgi decida tgei rolla che jeu gioghel? Jeu mez ni enzatgi auter? Ei tut destin determinau? Ei Dieus il reschissur da quei teater? Essan nus forsa mo sias marionettas?

In pign impuls per quellas grondas damondas hai jeu anflau egl evangeli da sogn Gion e leu surtut el verset enconuschent: «Ed il Vierv ei daventaus carn ed ha avdau en nies miez.» (Gion 1,14) Il plaid grec «eskénôsen» che nus translatein cun «avdar», quel deriva dil plaid «skéne», la tenda. Aschia savess ins era translatar quei verset: «Dieus ha tschentau sia tenda en nies miez.» ni sch’ins less restar aunc pli fetg tier il grec: «Dieus ei semess en scena.»

Dieus ei semess en scena silla tribuna mundiala e quei ha el fatg ella persuna da Jesus. El ha viviu sco carstgaun ed ha empriu d’enconuscher l’entira dramaturgia dalla veta humana. Cun sias ovras, sias sentupadas e ses plaids ha el empruau da dar rispostas sillas damondas existentialas.

Gie, Dieus fa per aschidadir teater. Mo el ei buca il marionettist e nus sias marionettas. Na, el ei semess en scena ed ei sepresentaus silla tribuna mundiala per dar a nus inspiraziun ed exempel, co che nus savessan giugar nossa rolla sin quest mund.

Ed aschia giavischel jeu a nus tuts, che nus anflien di per di nova inspiraziun ed era nies plaz sin quella tribuna, savend che nus giughein leu buca semplamein in toc da teater – mobein LA rolla da nossa veta.