Quels dis van ils giugs olimpics da Tokio a fin. Saver prender part all’olimpiada ei enzatgei dil pli grond per sportists d’elita. Gia igl esser dalla partida ei grondius – denton la finamira ei quella da recaltgar medaglias. E cheu astga la Svizra tuttavia semussar. Las spetgas enviers las atletas ed ils atlets svizzers ein en mintga cass vegnidas ademplidas.

Savevas Vus che las medaglias olimpicas da Tokio ein vegnidas fatgas cumpleinamein ord metals prezius reciclai? Ils Japanes ein vegni supplicai da purtar lur rufid electronic per schar extrar ordlunder ils metals desiderai. La finala ein 79 tonnas material vegnidas rimnadas ed ins ha saviu producir ord quei rufid las medaglias olimpicas giavischadas.

Mintga medaglia ha denton aunc in’autra vart, ina meins biala.

Bellezia e fetg commuentonts muments ha ei dau, cu las medaglias ein vegnidas surdadas allas campiunessas ed als campiuns olimpics. Buca da smarvegliar ch’il rir ed il bargir ein cheu schi datier in da l’auter. Pils campiuns ei la via sil podest gie nundetg teissa e carpusa. En mintga cass:

La medaglia ch’els portan entuorn culiez muossa la vart biala, quella dalla tarlischur. Mintga medaglia ha denton aunc in’autra vart, ina meins biala. Lezza muossa sin la persuna sezza, sin quei ch’ei pils biars nunveseivel, sin quei ch’ils campiuns han stuiu desister, morder e tener ora.

Gie, mintga medaglia ha sias duas varts. Quei vala buca mo per l’olimpiada, mobein era per nossa veta. Ed era leu ei la vart meins biala savens quella ch’ei pli datier a nus, quella che va pli datier a nus. Avon cuort ha in um da gnanc 60 onns raquintau da sia malsogna. El viva gia dapi dus onns cun la diagnosa Alzheimer. Co el va entuorn cun sia malsogna ha fatg impressiun a mi. El ha raquintau ch’el sesprovi dad oravontut veser las varts positivas da sia veta. Entras sia malsogna vivi el bia pli sappientiv, el metti auters accents, gaudi mintga di. Carstgauns sco el meritassen en mes egls era ina medaglia. Jeu creiel, quella sort medaglia, respectiv tschupi d’arbagias, manegia era s. Paul en sia brev als fideivels da Corint, cu el scriva: «Scadin atlet el stadion cuora per in tschupi svaneivel, nus cristians denton per in nunsvaneivel» (1 Cor 9,25). Tals carstgauns, sco igl um menziunau, san pia esser per nus gest aschi gronds idols e campiuns sco quels el mund dil sport.