Pled sin via

Nus astgein viver en libertad. Jeu sai dir aviartamein miu meini, sai eleger mia religiun, decider sche jeu vi dar in organ ni buc. E sch’enzatgei plai buc, sai jeu ir a demonstrar. Con libra che jeu sun propi, realiseschel jeu pér en cumparegliaziun cun quels che vivan en autras tiaras. Gnanc da patertgar tgei che vegn leu tut controllau e scumandau.

Jeu seregordel dil siemi ella canzun da Reinhard Mey «Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein». Mo il cantadur ha sbagliau. Libertad infinita dat ei buc. Era buca sur ils nibels. Jeu sesentel en mintga cass meglier culs peis sin tiara, che en in aviun diesch kilometers plinensi ell’aria.

Ed insumma ei nossa libertad dependenta da nossa situaziun e nossas pusseivladads. Jeu sai mo far in viadi, sche jeu hai il temps ed ils mieds persuenter. Jeu sai mo surprender ina lavur che corrispunda a mi. E sche jeu sedecidel dad ir dretg, sai jeu el medem mument buc ir seniester. Leutier dat ei forsa aunc patratgs sco: «Hai jeu uss propi decidiu endretg e fatg il meglier ord ina situaziun? E tgei tratgan auters, sche jeu ditgel miu meini?» Oz sto tut esser politicamein correct. Tgei astg’ins dir, sco single, sco um, sco mumma?

La libertad ei limitada e periclitada. Tut secund tgei che schabegia entuorn mei, tut secund tgei ch’in auter carstgaun decida ni tgei normas che valan ella societad, sesentel jeu immediat restrenschida. Ei fa perquei senn da patertgar aunc en in’autra direcziun. Jeu sun buca mo libra da zatgei, sco da squetsch ni autoritads. Mobein era libra per zatgei. Libra per sedecider, per s’engaschar, per gir «gie» ni «na».

Enzatgi ha inaga cumparegliau la veta en libertad cun il current electric. Igl electric circulescha denter dus pols, in positiv ed in negativ. Nossa veta ei era plein tensiun e sestenda denter plirs pols. Per exempel denter sfida e ruaus. Ni denter mei e tei. Propi liberai essan nus, sche nus vesein ils differents pols buca sco concurrenza. Jeu sai esser libra, era sche jeu stoi desister da privilegis ed acceptar auters meinis. Jeu sun lu libra per sustener ina idea ni in carstgaun.

Naturalmein, ils impuls e desideris restan. Perquei cunvegn ei dad adina puspei daventar cunscients, nua che nus savein tuttina dar fuorma e decider ella veta. Ina veta plein tensiun e libertads.