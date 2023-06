(vallader)

Minchatant as legia üna notizcha ch’ün manader o üna manadra d’üna gruppa speciala haja manà a singuls o tuot la gruppa fin ad üna mort cumünaivla, ultimamaing in Africa, ad üna mort tras üna dieta speciala. Eir in Svizra vaina gnü da tals cas. I nu sto adüna esser üna fin extrema, ma id es da constatar cha talas gruppas sun ferm liadas vi dad üna persuna, in ün lö, vi d’üna vita speciala, separada da la vita dals oters. Quai nu mangla esser üna religiun o üna filosofia speciala, i po eir esser ch’els spettan la fin dal muond bainbod o chi sun persvas ch’üna gruppa zoppada prouva da surtour il reginom dal muond inter. Bod adüna tschercha la persuna centrala da liar a seis scolars il plü ferm pussibel vi dad el, da tils separar da la vita cha no nomnain «normala» e d’avair il plü pac pussibel contact cun quella.

Vis tuot quai m’ha impreschiunà üna jada daplü co cha Gesu as cuntgnaiva.

Vis tuot quai m’ha impreschiunà üna jada daplü co cha Gesu as cuntgnaiva. Cur cha seis scolars han vuglü fabrichar chamonnas e star cun el sün ün muot ha’l refüsà ed es i giò darcheu vers ils cumüns, ingio cha las malatias e las plajas e la disfurtüna dal muond til spettaivan. Adüna darcheu s’ha’l separà da seis scolars ed es i tscherchond la suldüm e scha ün cumün laiva ch’el stess pro els è’l parti. Ed a seis scolars ha’l tramiss oura, pro la glieud.

Per mai voul quai dir ch’el vöglia esser dastrusch pro la glieud, eir pro’ls povers e chalchats, la nouva ch’el annunzcha sto as confruntar cul muond sco ch’el es, sto tgnair oura quel muond, ma eir as fidar dal muond. El surdà seis messagi in noss mans, in nossa respunsabiltà. El voul cha no creschan, cha no mainan inavant quai ch’el ha cumanzà. Id es alch oter co üna gruppa serrada, id es libertà, ma eir respunsabiltà. Sieuer a Gesu, ir cun el, quai es ir vias incuntschaintas: Tgnair oura malsgürezzas, as confruntar cul muond sco ch’el es, as fidar e cun quai eir chattar fiduzcha.