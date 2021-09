Pled sin via

«Exit»: co tuna quei plaid en vossas ureglias? Per mei tuna ei radical, suenter ina via definitiva. Schegie che jeu vai adina puspei dad accumpignar glieud avon ni suenter la mort, sche jeu audel ch’enzatgi seigi ius tier Exit, dat quei da patertgar.

Buca perquei che jeu vess zatgei encunter quella instituziun. Jeu sai ch’ei dat cass nua che carstgauns han da pitir aschi fetg ch’igl ei strusch da supportar. Co duess jeu saver giudicar tgeinina ch’ei la dretga via, sche jeu enconuschel buca las dolurs da l’auter? Forsa ei la sortida ord la veta la suletta via per quella persuna.

E tuttina fetsch jeu mes patratgs. Che jeu vivel cheu sin tiara ei buca stau mia decisiun. La veta ei vegnida regalada a mi. E jeu crei che nus vein da surprender responsabladad per nossa veta, tochen alla fin. Mo tgi decida, cu igl ei a fin? Mintgaton hai jeu il sentiment che nus haveien breigia dad acceptar ch’ina veta va a fin ed emprueien cun tuttas pusseivladads dalla medischina e tecnica da tener en veta enzatgi. Leu savess ins lu era tschentar la damonda, tgi che astga decider sur da veta e mort e sch’ei fuss buca temps da schar liber ina persuna.

Che jeu vivel cheu sin tiara ei buca stau mia decisiun. La veta ei vegnida regalada a mi. E jeu crei che nus vein da surprender responsabladad per nossa veta, tochen alla fin.

Il plaid «Exit» entupein nus denton buca mo alla fin dalla veta, mobein era schiglioc el mintgagi. Sche nus mein tras tunnels, essan el kino ni en halla polivalenta, dapertut ha ei tablas che indicheschan nua ch’ins sa extrar en cass da prighel. Magari ha ei si ina persuna che cuora dad esch ora, forsa eis ei scret si «Notausgang» ni «Exit».

Quellas tablas muossan ina buna via, sco tier in refugi. Quei ei in maletg che nus anflein el psalm 31: «Tier tei, o Segner, pren jeu refugi. Seigies in grep da schurmetg per mei, ina ferma ustonza che salva mei!»

Quei ein ils plaids dad in che sevolva viers quel che tegn enta maun nus. Tier tut las damondas che pertuccan veta e mort astgein nus tenor mei buc emblidar che nus carstgauns savein maina decider cumpleinamein tgei via ch’ei la dretga. Nus stuein acceptar nos cunfins, pia era che nus savein buca definir tgei veta ch’ins sto mantener en tut cass e tgeinina buc. Nus vein era viu en connex cun quei virus ch’ei dat buc in exit definitiv ord la crisa e che nus stuein adina puspei s’adattar alla situaziun.

Ed aschia duessen nus era sespruar da sustener mintgin en sia situaziun persunala. Forsa eis ei lu inaga necessari dad accumpignar enzatgi che vul prender la sortida cun «Exit». Mo jeu sun leda ch’ei dat savens autras vias e refugis.

Jeu giavischel a Vus tuts ina biala dumengia.