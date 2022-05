Pled sin via

Oz envidel jeu vus da far ensemen cun mei in pign experiment sur da nos patratgs! S’imaginei che jeu fuss 60 onns pli giuvna, havess cavels tut brins, e fuss in meter pli pintga, ina zaclina cun biabein 60 kilos pli pauc sin mias schuialas. Jeu mirassel sin vus buca da surengiu, mobein da sutensi…enta maun purtassel in fetg bi e grond matg fluras da differentas colurs!

Vegn vossa fantasia da s’imaginar quei ensemen cun mei?

Tgi ha dau a Jesus gl’exempel dalla misericodia? Da tgi ha el empriu da far misericordia? Tgi ha mussau quei ad el?

Jeu fuss pia ina pintga mattatscha da biabein 6 onns e raquintass a vus il suandont: nus temevan buca l’aua sco era buc il far si cavels. Nossas schubas eran liungas e nos caltschauls plein ruosnas. Ir a scoletta era per nus buc in divertiment. Nus magliavan pèschs cun spriulas e carflur cun caschiel, fagevan grondas caneras e massa lumparias. Nos pigiuts fuvan bletschs e nies surrir semplamein mo sufficients. Sedurmentar la sera senza tei, cara mumma, era per nus in grond sterment.

Tgi ha mussau a nus da tschintschar? Tgi curava nus cura che nus eran malsauns e basignus? Tgi fageva quitaus per nus che tut mondi o en bein?

Malgrad tut quei eran nus segir era mintgaton in buordi pils auters? Tgei fuss nossa societad senza affons, senza descendents? Seigies leds che haveis els!

Dacuort havein nus festivau il di dallas mummas! Quella fiasta ei en emprema lingia buca ina fiasta dalla baselgia, mobein va anavos silla historia greca antica, sin 25 onns avon Cristus. Da gliez temps vegneva la mumma da Zeus, «Rhea», festivada.

La feglia d’Anna Maria Reeves Jarvis, ina metodista americana, vegn considerada sco fundatura dil di dallas mummas. Ils 12 da matg 1907 ha ella fundau a West Virgina, USA, in «Memorial Mothers Day Meeting» a Grafton, gest dus onns suenter la mort da sia mumma. Quei di era gest ina dumengia. Cun quella gesta ha ella vuliu far attent als problems dallas dunnas e honorar las mummas. Viers ils 1923 ei quei usit era vegnius prius si tier nus.

Negin da nus vegness sin l’idea da dismetter quei bi usit. Quei ch’il di dallas mummas munta duront 24 uras per mummas e tattas vala gl’entir meins da matg, pia duront 31 dis, per Nossadunna, Maria, la mumma da Diu. Il meins da matg ei il «meins dil di dallas mummas» per Nossadunna, pertgei entras siu GIE ch’ella ha dau cura ch’igl aungel ei comparius ad ella, ha ella priu part dil spindrament.

Nunpusseivel eis ei da s’imaginar, sch’ella vess detg en quei mument NA. In «no-go».

Tgi ha dau a Jesus gl’exempel della misericodia? Da tgi ha el empriu da far misericordia? Tgi ha mussau quei ad el? Jeu creiel che vus detties a mi raschun che quei ei il meret da sia mumma, Maria, mo sco era da siu bab nutrider, sogn Giusep. Buca senza motiv venerein nus dapi tschentaners Nossadunna «la Mumma della Misericordia».