Pled sin via

Oz lessel jeu presentar a vus in pèr exempels pertuccont la conversiun sfurzada ord motivs religius. Dunnas e mattatschas cristianas ein en differentas tiaras ina finamira preferida per rapidas, conversiuns sfurzadas ed abus sexuals, oravontut per ils Islamists.

Onn per onn vegnan entuorn 1000 giuvnas cristianas ed hinduistas en la vegliadetgna da 12 tochen 25 onns rapinadas e sfurzadas alla conversiun. Lur suffrientschas ein enormas.

Persecuziun religiusa exista ed ei per las unfrendas ina sgarschur.

En Nigeria ha l’organisaziun terroristica Boko Haram gia igl onn 2013 lantschau ina campagna da rapiment encunter mattatschas cristianas. In exempel ein las 276 scolaras ch’els han strapau ord lur scola, maltractau e torturau. Pli che 100 da quellas scolaras ein aunc oz sparidas.

Semeglionts cass anfl’ins en la Siria, Irac, Mosambic ed el Pakistan.

«In suentermiezdi, cura che jeu erel sin via encuter casa el marcau da Madina en la provinzia da Pundjab el Pakistan, sevischinan treis umens suspectus enviers mei. Sco giuvna cristiana da 14 onns en ina tiara nun-musulmana haiel pigliau gronda tema. Ils umens han stuschau mei en lur auto e cuvretg a mi ils egls. Sundel vegnida torturada e violada. Quei tut han els filmau. Silsuenter han els sfurzau mei da suttascriver in document che jeu seigi convertida agl Islam e che jeu haiel maridau voluntariamein in d’ils umens che haveva rapinau mei! Els han mess mei sut squetsch e detg, sche jeu refuseschel quei vegni mia famiglia mazzada.» Quei raquenta la giuvna Maira Shahabz, 14 onns ord il Pakistan – e schabegiau eis ei ils 28 d’avrel 2020.

Legenda: Maira Shahabz dal Pakistan – vegnida torturada e violada e sfurzada ad ina letg. MAD

Sia famiglia ei sedrizzada alla dertgira statala per liberar la feglia ord quella letg sfurzada, deplorablamein senza success. La fin finala gartegia ei alla giuvna Maira da scappar. Ella e sia famiglia ston ussa sezuppar dils rapinaders. Lur suletta speronza ei da survegnir asil en ina tiara segira.

Quei cass ei ius ora en bein. Mo biars auters restan el zuppau e las unfrendas ston supportar lur peinas tgeuamein.

95% dallas giuvnas e dunnas che vegnan rapinadas dils Islamists ein Cristianas e 70% che vegnan sfurzadas da maridar e de seconvertir sut squetsch, ein era Cristianas.

Surtut en la societad dominanta dad umens en regiuns sut l’influenza dad ideologias islamisticas ein dunnas e femnas savens opprimidas. Sche ellas appartegnan ad ina minoritad religiusa ei il resc aunc bia pli gronds. Persecuziun religiusa exista ed ei per las unfrendas ina sgarschur.