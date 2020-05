Sche Anja Felix sto sa decider tranter la bibla e crimis lura prenda ella la bibla. Crimis sajan dentant la groma suravi. Ma la bibla saja per la vita. Quai è in grond stgazi dad istorgias. Qua pon ins adina puspè prender ora insatge. Tschertas istorgias han insatge che constat adina per mintga fasa da la vita.

Anja Felix giauda sia professiuns sco plevonessa. Ma sch’ella fiss creschida si en ina famiglia catolica, lura n’avess ella probablamain betg studegià teologia. Durant il studi aveva ella la finamira da vegnir plevonessa. Ed ella chatta quai grev da dir che las dunnas na possian betg far questa lavur. Cun quai avess ella bregia. E quai na correspundia er betg a noss temp nua che dunnas ed umens han ils medems dretgs. Ella admiria dentant tut las dunnas che prestan uschè bler en la baselgia catolica e spera ch’ellas hajan er ina giada ils medems dretgs sco ils umens.