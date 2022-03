Cun 5 onns è el vegnì cun sia famiglia da Dresden a Mustér. Ses bab è stà in dals emprims plevons refurmàds sisum la Surselva, uschia ch'el è sa sentì a l'entschatta in zic «auter» che tut tschelLAS. Cun las «Liricas Analas» ha el dentant chattà in dachasa ed in lieu per viver ora sia creativitad. Oz di l'um da 39 onns :

Mia identitad è oz 100% da Mustér e da la Surselva.

Sco graficher ed spezialist da communicaziun ha el fatg carriera a Turitg, ha fundà ses agen biro da grafica ed è era stà CEO dad in biro pli grond. La rolla da schef n'ha dentant betg fatg bain ad el ed uschia ha el stuì far ina pausa e reponderar sia vita da nov.

Oz fatsch jau be pli quai ch'jau vi – dapli creaziun e nagina lavur da management pli.

Ils proxims dis dattan las «Liricas Analas» lur ultims concerts e suenter èn dus decennis rap rumantsch istorgia. In chapitel giaja uschia a fin, dentant la passiun per la musica e la band sco famiglia – quella restia, è Johannes persvadì.

1 / 6 Legenda: Las Liricas Analas – ils posers ;-) mad 2 / 6 Legenda: MC Flepp, MC Orange e MC Jusht en acziun mad 3 / 6 Legenda: Johannes Just aka MC Jusht en ses element. mad 4 / 6 Legenda: Il cover dal ultim disc cumpact ha el creà. RTR, P.Bigliel 5 / 6 Legenda: El ha «style» – quai sa muossa era tar ses chalzers. RTR, P.Bigliel 6 / 6 Legenda: Las Liricas Analas en 5. Gerry Nitsch

«Hall of fame – Liricas Analas»