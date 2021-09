Per David Steier èn qualitad e tradiziun la basa per il success. Avant trais onns, cura ch’el ha surpiglià l’affar che ses basat ha fundà, saja quai schon er stà in sigl en l’aua fraida. Ma la schanza saja da nizzegiar cura ch’ella vegnia. S’enriclà na saja el betg – er betg ch’el ha sco emprim fatg l’emprendissadi da cuschinier e suenter direct er quel da mazler.

David Steier raquinta en il Profil, tge ch’el ha sutvalità sco schef giuven, pertge ch’el va sco in da paucs mazlers a fieras da biestga, e nua che l’innovaziun è vegnida en ses affar.