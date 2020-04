Ella ha in interess spezial per uffants che valan sco difficils, per sia instrucziun dovra ella mintgatant er agid da Harry Potter e ses temp liber passenta ella en viadi, sin muntognas cun il velo cun cun raiver. U en in project umanitar a Lesbos – sper il champ da persunas en fugia a Moria. Alice Caduff, oriunda da Cumbel, è pedagoga curativa en il chantun da Berna. Ella raquinta, tge che èn las schanzas dal homeschooling durant il temp dal coronavirus, pertge chella è dischillusa da la politica europeica e co chella è daventada per cas in star da cursa da skis en il Peru.

Maletg 1 / 8 Legenda: Cun il bike è Alice Caduff bler en gir. MAD, Alice Caduff Maletg 2 / 8 Legenda: Far sport è per ella essenzial en la vita. MAD, Alice Caduff Maletg 3 / 8 Legenda: Era cura che Alice Caduff va a muntogna, na tschertga ella betg adina la ruta la pli simpla. Basta ch'i va a munt... MAD, Alice Caduff Maletg 4 / 8 Legenda: ... il pli gugent sitppischem. Sch'ella è vi dal raiver, n'auda ella pli nagut. Concentraziun totala. MAD, Alice Caduff Maletg 5 / 8 Legenda: Durant sias trais emnas sco voluntaria tar il project «One happy family», ha ella emprendì d'enconuscher ina pluna glieud ch'è bloccada en in champ en Grezia... MAD, Alice Caduff Maletg 6 / 8 Legenda: En il center da «One happy family» han las persunas en fugia chattà in mument paus. Quest onn è quest center ars giu. Raschun: incendiament. Tenor Alice Caduff n'è betg arsa be ina chaa, ma er in'idea. MAD, Alice Caduff Maletg 7 / 8 Legenda: Alice Caduff di che sch'ins saja naschì en Lumnezia, sajan ins vegnì sin il mund cun chalzers da naiv vi dals pes. Ed uschia è ir cun skis ina gronda passiun dad ella. MAD, Alice Caduff Maletg 8 / 8 Legenda: Cun ses um è ella era en gir sin glatschers cun ils skis. Qua avant paucs mais sin il Wildstrubel. MAD, Alice Caduff.