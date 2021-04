Batist Spinatsch (50) è schon cun otg onns stà pli gugent en stalla e sin il funs che en scola. Uschia era per el schon lura cler ch'el vuless daventar pur. Che sia via maina el enavos al Plantahof n'era dentant betg cler. Ses siemi professiunal era da lavurar en in grond manaschi – il pli gugent en il manaschi chantunal a Cazas.

«Libertad e visiun»

Per il manader dal post da cussegliaziun e scolaziun al Plantahof fa la teoria mo senn sch'ella vegn er implementada en il mintga di e quai saja pussaivel al Plantahof. Uschia è Batist Spinatsch betg pli en stalla ni sin il funs – ma almain ina giada l'emna fa el visita la nua che ses cor batta.