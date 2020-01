Profil - Claudio Gienal

Dapi in onn maina il Sursilvan, ch'è oriund da Mustér , il segund grond concern d'assicuranzas en Engalterra . Sco CEO è Claudio Gienal responsabel per 10'000 emploiads – e per 10 milliuns clients en Engalterra ed Irlanda.

Sche ti has questa posiziun, dependi dal caracter sche ti sas ir enturn cun pussanza u betg.

Oriundamain ha l'um da 45 onns studegià inschigner d'ambient, mo el n'ha mai lavurà sin quest sectur. Suenter differents jobs en las branschas da informatica, cussegliaziun e management da strategia, è il bab da duas figlias sa tschentà en il sectur d'assicuranzas - nua ch'el è fitg svelt s'avanzà en posiziuns da cader. Oz ch'el è CEO, di Claudio Gienal:

Jau avess era fatg um da chasa, sche mia dunna avess vulì far carriera.

