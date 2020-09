Esser al puls dal temp, quai è quai che fascinescha il schurnalist Claudio Spescha vi da sia professiun. Tegnair la survista en ina lavina da news, far ina buna schelta ed intermediar las novas a moda attractiva ed enclegentaivla, quai saja mintga di da nov la sfida. En che muments che ses puls va amunt, tradescha il moderatur da la “Tagesschau” en quest Profil.

En ses temp liber è Claudio Spescha era busy, schebain cun main battacor. Litteratura, lingua, gea singuls pleds fascineschan el, dattan da far. Saja quai en la simpla lectura, cun formular sez texts ritmics ubain cun far traducziuns dals cudeschs dal scriptur Leo Tuor. Ch’el pensa en bustabs e betg en cifras, di Claudio Spescha. Ed el pensa svelt, sch’ins auda ses tempo da discurrer. El guarda gugent ballape. Ed el fa yoga – ed è en sasez era anc in rockstar. Schegea in – bunamain - senza allures.