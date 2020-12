Conradign Netzer (40) pensa quasi adina vi da la naiv ed ils ultims onns er co optimar ses skis ch'el construescha. Questa primavaira ha il scrinari da Savognin decidì da construir 25 pèr skis e da vender quels. Enfin ussa eran ses skis be per el. Tge che ses anteriurs collegas da la squadra naziunala da skicross han detg cura ch'el è vegnì l'emprima giada ad in cursa cun ses skis da lain e tge che la glieud di, ha da far bler cun sia tenuta da vita: «Esser in artist da vita vesan blers sco spinner – jau sun gugent in artist».

Maletg 1 / 6 Legenda: Ils proxim skis èn pront per survegnir la furma da ski. Tona Poltera Maletg 2 / 6 Legenda: La pressa che dat la furma als skis. Tona Poltera Maletg 3 / 6 Legenda: Sulettamaint ils urs ed il fund dal ski n'èn betg da lain. Tona Poltera Maletg 4 / 6 Legenda: bfw – Baltermia Fidel Wasescha. Tona Poltera Maletg 5 / 6 Legenda: Qua fabritgescha Conradign Netzer a maun ses skis da lain. Tona Poltera Maletg 6 / 6 Legenda: Conradign Netzer e ses ski da lain. Tona Poltera