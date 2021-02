Jau vom cun il chau sut il bratsch tar il medi.

Di Marianna Manetsch ch’è sezza media da chasa. Ina media pragmatica, che surlascha da responsabladad davart lur sanadad tar sias pazientas, ses pazients:

Ti decidas, jau accumpogn tai.

Legenda: Marianna Manetsch La media da chasa en sia pratica a Glion. RTR / Claudia Cathomen

Marianna Manetsch è creschida si a Mustér. La matura ha ella fatg a moda speziala. Ella ha fiers nà la scola claustrala a Mustér, fatg in emprendissadi commerzial sin banca per suenter far vinavant cun il gimnasi a la scola chantunala a Cuira per daventar media. Ma al gimnasi gievi memia plaun per ella. Perquai ha Marianna Manetsch decidì d’emprender persula per la matura, e quai en in enstagl en trais onns.

Avant che vegnir en Surselva, a Sagogn a star, ha Marianna Manetsch vivì cun sia famiglia a Basilea. Dapi 5 onns ha ella in’atgna pratica sco media da chasa a Glion.

Medis da chasa èn savens Sherlock Holmes.

Quels vulan chattar ora pertge ch’i va propi. E quai è er tar Marianna Manetsch mintga di la sfida. Da chattar ora tge ch’è il motiv ch’insatgi stat mal, ch’insatgi è malsaun.