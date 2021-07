I saja meglier da betg far memia blers quitads, avant che partir per in viadi, di Gian Giovanoli. Il figl d’ina famiglia d’hoteliers a Segl, ha ristgà cun 30 onns da far il pass en l’independenza e da metter tut las cartas sin sia passiun: il fotografar.

Jau hai la fortuna da savair viver dal fotografar. Premissa è, ch’ins è avert per bleras fassettas.

Sper sias lavurs ch’el expona en sia atgna galaria «L’atelier» a San Murezzan, è el era fascinà da la vita da differents pievels da pasters. Uschia ha l’um da 42 onns visità per exempel ils «Nenets» sin la peninsla Jamal en la Sibiria u er ils Mundari en il Sudan dal sid.

Cun sia camera ha el documentà la cultura, cuntrada e vita da la glieud a moda impressiunanta. L’ultima visita en il Sudan ha Gian Giovanoli er filmà.

Cumenzà aveva il Segliot ina carriera sumeglianta a quella da ses bab, Dumeng Giovanoli. Er el ha fatg l'emprendissadi sco cuschinier ed è sa participà a cursas da skis sin nivel europeic. Causa problems cul dies ha il giuven da 20 onns dentant stuì chalar cun l’ir culs skis professiunalmain.