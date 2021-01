Gion Capeder (42) da Casti è schef da 90 collavuraturas e collavuraturs. El è il mainafatschenta da la LANDI Werdenberg a Buchs. Cun la patria rumantscha è il bab da dus uffants pitschens dentant anc adina ferm collià. El è vicepresident da la Lia Rumantscha ed è gia sco student s’engaschà per la chaussa rumantscha. Che sia via maina el en la Val dal Rain songagliaisa n’avess el mai pensà, cura ch’el ha cumenzà il studi da giurisprudenza per lura far la scola da commerziant agricul.