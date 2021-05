«Mes cor batta per la gastronomia»

Gion Nutegn Stgier è ì en pensiun il schaner. Scriver per la Fundaziun Medias Rumantschas (FMR) e lavurar en la gastronomia fa el dentant anc adina – ussa simplamain cura ch’el vuless e senza stress.

Giudair ses temp cun ses tempo quai saja ussa la devisam, raquinta l'um ch’ha il 2005 survegnì la diagnosa burnout. Acceptar e discurrer surlonder saja dentant stà il meglier ch’ins possia far en ina tala situaziun. Co che ses burnout ha influenzà uschiglio sia vita raquinta el en il Profil. Dentant er pertge che la gastronomia è ad el pli impurtanta ch’il schurnalissem e tge rolla ch’il ballape ed il sajattar han per el.