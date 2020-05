Profil - Giusep Carigiet

Giusep Carigiet – L'expert per novas medias en l'instrucziun.

Sco scolast, pedagog da medias, coach per novas medias ed informaticher ha el accumpagnà numerusas scolas en il chantun Grischun e per part era giu en la Bassa sin lur via da daventar fittas en l'instrucziun cun novas medias

Analog e digital ston esser in sper l'auter en scola!

Betg tuttas scolas sajan stadas preparadas tuttina bain sin l'instrucziun a distanza, di il bab da 4 figls che avra proximamain in nov center per Novas Medias a Cuira . El haja ina visiun e ses motor saja il plaschair da pudair realisar sias visiuns – di l'um da 46 onns che ha fundà en ses temp liber era ina scola da golis.