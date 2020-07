Leontina Lergier-Caviezel – «La Val Lumnezia era memia stretga»

Vrin, New York, Paris – quai èn be in pèr staziuns en la vita da l'autura Leontina Lergier-Caviezel. Adina cun ella da viadi en ses chau èn sias istorgias litteraras. Cun la maschina da scriver sut bratsch giain nus da viadi cun Leontina Lergier-Caviezel ed inscuntrain bloccadas da scriver a Sedrun, la libertad gnanca uschè libra a Genevra, in temp cun dapli autonomia a Puntraschigna e las stretgadads da Wengen. La brama dad ir davent enconuscha la Lumneziana dapi sia uffanza. Ils megliers viadis ha ella dentant passentà cun leger e scriver cudeschs.