«Esser auter è in plus»

En sia vita haja dà dus gronds menturs di la Sursilvana che viva oz a Londra, Lissabon e Schlarigna. Per l'ina Ingvar Kamprad , il fundatur da IKEA e per l'autra Sergio Marchionne, l'anteriur CEO da Fiat. Omadus hajan intimà ella dad ir la via da interprendidra .

Sco interprendidra stoss ti avair visiuns ed era nagina tema dad ir en restgas

Avant dus onns ha la dunna da fatschenta alura fatg quest pass suenter avair lavurà passa 20 onns per in concern american e suenter avair manà sco CEO il segund grond producent mundial d'egliers en Italia. Oz è la mamma dad ina figlia creschida sia atgna interprendidra, investescha en firmas privatas e cusseglia concerns multinaziunals sco IKEA.

Cuntrasts - film realisà il december 2016

Casper Nicca è stà cun sia camera ils 2016 a Padova en l'Italia cura che Luisa Delgado Deplazes era la CEO da Safilo -ina firma multinaziunala cun 8000 lavurerAs.