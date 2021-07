cuntegn

Mathias Haltiner - «Nus avessan pajà blers daners per ina servela»

Lavurar en l’exteriur, emprender d’enconuscher pajais e culturas lontanas. Per in u l’auter in siemi. Per Mathias Haltiner (46), oriunds da Sursaissa e creschì si a Sagogn, è quai stà realitad.