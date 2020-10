Atgnamain pudess Cla Semadeni prender patgific. Dapi otg onns è l’anteriur planisader dal territori en pensiun. L’ultim temp ha el dentant lavurà pir che mai – numnadamain per in recurs cunter il parc d’innovaziun ch’il chantun da Turitg planisescha a la plazza aviatica militara a Dübendorf. I sa tracta d’in project da prestige da la regenza da Turitg. Il parc d’innovaziun sa derasass sin in spazi da var 50 plazzas da ballape e fiss pia quasi uschè grond sco in quartier d’ina citad.

Fatg recurs cun success

Cla Semadeni n’è betg stà d’accord cun il plan da furmaziun, l’uschènumnà «Gestaltungsplan», ch’il chantun da Turitg ha fatg per quest project. El ha protestà atras pliras instanzas. L’emprima instanza vuleva adossar ad el ed a ses co-recurrent 50'000 francs custs da dretgira. Tuttina n’ha el betg cedì ed ha recurrì vinavant. La Dretgira administrativa da Turitg ha dà raschun ad el questa stad – il plan da furmaziun per il parc d’innovaziun è nunvalaivel.

En il «Profil» raquinta Cla Semadeni da sias «scopertas» da sa dustar sco persuna privata cunter la regenza da Turitg cun ses project gigantic a Dübendorf. L’anteriur planisader da territori raquinta era da sia uffanza a Tschlin, Glion e Cuira u insumma da sia fascinaziun per la planisaziun da territori.