La Tuatschina è stada per tut il mund enturn, en l'Egipta ha ella chattà ina segunda patria.

Ella è creschida si en l'Hotel Alpsu a Sedrun ed è baud ida davent da la Val Tujetsch e per tut il mund enturn. Uschia ha la dunna da 65 onns lavurà a Teneriffa en in zoo, lavurà a Napoli sco guida da viadi ed è sgulada sco ostessa per la Swissair dad ina destinaziun a l'autra.

Samih Sawiris ha adina sustegnì e gidà mai da realisar mes projects ad El Gouna.

Cun 50 onns ha la Tuatschina alura realisà ses siemi, quel da viver insanua sper la mar e dad avair in agen affar. En l'Egitpa ha ella chattà ad El Gouna il lieu ideal per ses project. Problems da sanadad han sfurzà la mamma dad in figl creschì da returnar en Svizra. Oz viva ella parzialmain en Egipta, en Svizra ed en Germania e sa deditgescha cun corp ed olma al dissegn.

Maletg 1 / 5 Legenda: Cun camel, tuktuk e bler gust sin tura tras El Gouna. MAD Maletg 2 / 5 Legenda: Marlis Seves cun ina da sias ovras. MAD Maletg 3 / 5 Legenda: Sin viseta a Sedrun. MAD Maletg 4 / 5 Legenda: Dapi dus onns viva Marlis era puspè en Svizra. MAD Maletg 5 / 5 Legenda: Marlis e ses bun gidonter Samih Sawiris MAD

