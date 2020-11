Nadina Derungs è creschida si a Buttikon SZ. Ils geniturs èn bain da lingua rumantscha, ma ses mintgadi era surtut tudestg. A la fin è daventà or dal rumantsch be in rom lateral a l'universitad, ma Nadina Derungs è crudada plainamain en la pasta rumantscha.

Saja quai sco lectura da rumantsch a l'universitad da Friburg u sco commembra dal comité d'organisaziun dals Dis da litteratura. Ma er sco translatura d'emissiuns rumantschas per il Teletext u en sia professiun principala sco editura da cudeschs d'uffants per la Lia Rumantscha.

Entusiassem per temps passads

Ma propi entusiassem ha ella per temps passads. Oravant tut per il 19avel tschientaner. Per l'istorgia dal traffic en Grischun da quella giada per exempel – cura ch'ins crajeva anc, ch'ir cun il tren saja malsaun, perquai ch'el giaja memia svelt. «Jau sun ina persuna in pau nostalgica», di Nadina Derungs cun ses 35 onns da sasezza. Alerta en il preschent è ella però segira cun sfunsar cun bavrola en l'aua turchisa dal la mar da las Seychellas.