Sco amatur da ballape charezzava Orlando Cathomas l'equipa da Servette. Cura che Servette e crudà ord rang e tractandas è el daventà in fan da l'equipa naziunala.

Sin ils chaltgogns dal ballape

Dapi l'onn 1994 ha el visità tut ils campiunadis mundials da ballape e rimnà qua tras numerusas experientschas. L'emprim campiunadi, 1994 en l'America, ha el gest cumbinà cun far in viadi pli lung e visitar ses parents. En l'Africa dal sid ha Orlando Cathomas vis che la Svizra ha gudagnà encunter la Spagna, il campiun mundial. E per ils campiunadis mundials en Russia ha el aposta emprais russ.

En l’Africa dal sid n'èsi mai stà uschè segir sco durant ils campiunadis mundials da ballape.

L'um da 64 onns va quels di en pensiun. Ma sco ch'el ha manegià, na vegnian las activitads da viandar betg pli pitschnas en pensiun. Viadis pli gronds sajan dentant strusch pussaivel.