Ella avess savì far carriera sin banca, dapi questa primavaira è ella dentant mainafatschenta d'in café a Turitg . In accident en famiglia ha midà dad in mument sin l'auter sia vista sin il mund cumplettamain.

Per mai è mes visavi fitg impurtant.

Respostas sin sias dumondas ha la dunna da 40 onns chattà en la cardientscha cristiana. Satisfacziun dat a la Sursilvana sia lavur sco ospitanta en ses café amez il Kreis 4 da Turitg.

Cun mes café è ina visiun ida en vigur, quella dad in project da cuminanza che è social e creativ.