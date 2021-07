«Mes manaschi puril cun vatgas brinas da tratga è per mai la satisfacziun ch’jau dovrel.» Per Renzo Blumenthal è far il pur insumma insatge impurtant. Cun daventar «Mister Svizra» l’onn 2005 n’è quai betg sa midà, ed il puresser è restà la pli gronda passiun.

«Po esser ch’jau sun restà autentic sco Mister Svizra, gist per questa raschun.» Uschia manegia Renzo Blumenthal ch’el saja ina persuna structurada ed ambiziusa. Ed era 16 onns suenter ch’el è daventà Mister Svizra, ha el anc adina engaschis per differents sponsurs e vala sco ambassadur per questas interpresas. Era sin l’agen manaschi da puresser po el profitar da ses renum, per exempel cun la vendita directa da ses products.

