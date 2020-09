Durant sia vita professiunala ha l’um da 64 onns adina puspè tratg in stritg radical e cumenzà da nov en in auter lieu, in nov job. Uschia ha el vendì sia atgna scrinaria a Sent dad in di a l’auter ed ha cumenzà ina nova sfida sco viagiatur e vendider.

Ils ultims onns han ils midaments radicals er gì da far cun l’amur. Robert Demonti è seguì a ses cor. Tranter auter fin en chantun Tessin.

Jau na sun betg bun da star sulet, jau dovr insatgi per il cor

El tgira perquai adina bain ils contacts cun ses enconuschents, surtut dal sexo feminin. Avant dus onns è el ì en pensiun anticipadamain. Dapi là giauda Robert Demonti da pudair far spassegiadas en il guaud, far excursiuns u er be ir svelt sur il cunfin talian per ir a baiver in «dretg» café.

Musica en tgina

Sco fil cotschen han la musica ed il chant adina accumpagnà il bab da dus uffants creschids. Il dun haja el ertà da sia mamma. Uschia è el bun da sunar gista in’entira paletta d’instruments ed accumpagnar la melodia cun chant. La gronda part ha el emprendì sez autodidactic.

Enconuschenta è sia vusch er tras la musica da l’Alpina Quintett che ha gì durant onns grond success en la scena da musica populara. Ils texts da las passa 120 chanzuns ha per part er Robert Demonti scrit.