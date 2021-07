Nagins problems n'ha il giurist er betg da dar tiers ch’el laschava encrescher per il Grischun. Suenter ses studi a Turitg e plirs onns a Berna ha el surpiglià ina lavur tar il chantun, in job betg uschè adattà per el, ma:

Il giavisch da turnar en il Grischun era pli grond, ch’ils dubis ch’il job na saja betg il meglier.

Dapi il 2014 lavura Roman Cantieni sco scolast a la scola mercantila e scola media spezialisada a Glion. El instruescha là dretg ed economia ed a partir da l’avust maina el la scola en in pensum da 50%.

Jau ma legrel da sviluppar questa scola, ch’ella restia ina scola attractiva per la regiun ed er per persunas da la Bassa.

Legenda: Lavurs da scolaras e scolars Exposiziun da lavur en zuler da la scola a Glion RTR Claudia Cathomen

Sper sia lavur per la scola s’engascha Roman Cantieni er politicamain. Avant paucas emnas ha el decidì da midar partida, dad ir da la PCD tar la PS.

Igl è gia daditg in problem per la PCD da chattar ina clera posiziun.

A l'um da 47 onns che fa er politica en il Cussegl grond han mancà cleras lingias e da savair en tge direcziun ch’ins vul politisar.

Cleras lingias ha el dentant tar ses grond hobi, il ballarait. El è iniziant e president dal Beachsportclub Surselva sco er president, suprastant, giugader e trenader tar Volley Surselva.