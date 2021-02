Silvana Degonda – «Mintgatant ston ins simplamain seccar las ballas»

Rory da las Gilmore Girls è forsa la culpa che Silvana Degonda è daventada schurnalista. Precis sco la giuvna en la seria da televisiun siemiava Silvana Degonda gia da matta d’ina vita en ina chasa da medias. «Simpel n’èsi dentant betg stà», raquinta ella. Per exempel sco praticanta en la redacziun da Der Spiegel a Hamburg, «nagin ha spetgà mai». Ma mintgatant ston ins simplamain ir en pau sin la gnerva per vegnir udida.

Maletg 1 / 6 Legenda: Silvana Degonda (a sanestra) en visita tar Lerna Scherer. Causa ina malsogna ha ella pers plirs organs. Sia medizina è: far turtas. Kurt Reichenbach / Schweizer Illustrierte Maletg 2 / 6 Legenda: In viadi en l’Arctica: Silvana Degonda ha accumpagnà las “nonas per il clima” sin ina da lur missiuns. Daniel Ammann / Schweizer Illustrierte Maletg 3 / 6 Legenda: Silvana Degonda lascha passar revu a la cussegliera federala Simonetta Sommaruga ses onn sco presidenta dal Cussegl federal. Kurt Reichenbach / Schweizer Illustrierte Maletg 4 / 6 Legenda: Silvana Degonda visita il pilot Maurice Mattle sin la plazza aviatica a Payerne – curt avant la votaziun davart ils aviuns da cumbat novs. Kurt Reichenbach / Schweizer Illustrierte Maletg 5 / 6 Legenda: Silvana Degonda entaupa per sia lavur tar la Schweizer Illustrierte plirs giuvenils e giuvenilas da la giuventetgna per il clima. Kurt Reichenbach / Schweizer Illustrierte Maletg 6 / 6 Legenda: La lavur sco reportra lascha turnar enavos a Silvana Degonda savens era en Grischun – per exempel qua tar il cuschinunz Andreas Caminada. Thomas Buchwalder / Schweizer Illustrierte

Tuttina quant grev che igl è, ella haja emprais che i va adina enavant en la vita. Il pli dolurusamain haja ella stuì sentir quai suenter la mort da ses bab. Dapli bunamain tschintg onns lavura ella per la “Schweizer Illustrierte” a Turitg. D’emprender ad enconuscher mintg’emna novas persunas interessantas - da la cussegliera federala fin al survivent dal olocaust – è il job perfect per la dunna da 30 onns che di da sai savess ch’ella saja in emprima lingia mirvegliusa.