RTR Comedy

I dat in slalom – però betg in normal. Lura datti anc insatge cun Cuche ed ina disciplina fitg indigena: il sa lamentar. E natiralmain ch'i dat anc dapli da discurrer en «RTR – la show». Faschai in click sin il video.

Oh co era vegnì battì da lezzas uras en favur e cunter gieus olimpics en il Grischun il 2022. In cumbat da votaziun sco paucs auters! Uss fissi il 2022. Uss fissi uschè lunsch. Uss dess quai ils Gieus Grischuns - en maiusclas e cun segn d'exclamaziun! Però il però. La populaziun grischuna n'ha betg vulì dir gea al credit per ina candidatura per ils gieus olimpics 2022 en la votaziun dal 2013. Ma uss cura che quasi 10 onns èn passads èsi bain nairas uras da laschar repassar enqual chaussetta dal cumbat da votaziun da lezzas uras ed insumma da tschantschar dals gieus olimpics, u na? Also Click! e guardar il video.

The Gilli inside

E cun tge rumantsch èsi da tschantschar surda gieus olimpics? Natiralmain betg cun Gion Tuela mobain cun Gian Gilli – da sias uras il mister candidatura GR 2022. Quai faschain en la show e cun quai che vus essas anc adina vid il leger e betg vid il guard in pitschen reminder: CLICK SIN IL VIDEO!!!