RTR Comedy

Mintga dumengia èn els sin la plazza da ballape. Per in per francs e per ina banana – en il vair senn dal pled ina banana. Ed ellas ed els han da tadlar da tuttas che vegn clamà sin il plaz dals flots babs, mummas ed uschiglio ultra fans en la curva dal kiosk. Che betg propi blers vulan exnum far quest job para cler. E perquai datti era mancanza d'arbitras ed arbiters da ballape. Il cas da Rueun palaisa da quella mancanza. Cas Rueun? Guardai il video!

Stima va auter

Tge spetga ina arbitra u in arbiter avant mintga gieu? Ina banana. Ubain in auter fritg. Quai è tradiziun. Plus ina buttiglia aua. Stima u engraziament envers la persuna senza la quala in gieu da ballape u pudess cumenzar u pudess finir vesess però ora auter, na? Nossa proposta che n'è betg vegnida en la show era stada: Arbitras ed arbiters duain avant il gieu vegnir purtadas dals giugadurs sin in tron sin il plaz. Vitiers va «Carmina Burana» dal Carl Orff sur ils autpledaders da la plazza da ballape. E sch'il club n'ha nagins autpledaders èsi da prender a fit tals! Betg bun? L'idea ch'è vegnida en la show para a nus era in zic pli realistica. Oh, faschai bain in clic sin il video.

Violenza – betg tar nus (uschia para quai almain)

Violenza cunter arbiters è in problem. Betg in oraifer grond. Almain betg tar nus. Però i dat ils cas. E mintga attatga cunter arbitras ed arbiters è ina da memia – ellas ed els survegnan gea uschiglio be ina banana! – e perquai dessi ina u l'autra idea tge far cunter la violenza. Ma era per quai fissi da GUARDAR IL VIDEO!

Tge??? Anc adina betg fatg quest clic sin il video? Uss stuais gist guardar duas giadas l'entira show – e raquintar a voss amis ed inimis quant buna ch'ella è! Adieu.