Ses scolasts al gimnasi avessan vis gugent, sch’el fiss ì a studegiar, forsa insatge cun matematica. Rudolf Robbi (58) da Zuoz ha dentant gì auters plans. El ha vulì daventar mazler sco ses bab. Lez è mort curt avant ch’el ha terminà ses giarsunadi a Cuira. Malgrà questa gronda sperdita ha Rudolf Robbi decidì, cun il sustegn da sia mamma, dad ir per in onn en l’Australia. Betg per far vacanzas mabain per lavurar sco mazler en il pavigliun da la Svizra a l’exposiziun mundiala a Brisbane.

Enavos en Svizra ha el lavurà en la mazlaria da famiglia. Ma dal tut na plascheva la situaziun da lavurar betg al giuven Zuozingher. El ha perquai decidì da far midada cun sia famiglia a Wädenswil per frequentar là ina scolaziun sco tecnolog da victualias.

Da la charn tar l'aua

La nova scolaziun ha lura manà Rudolf Robbi a Langnau en il chantun da Berna. Là ha el lavurà sco responsabel per la qualitad en ina gronda mazlaria. Suenter la separaziun da sia dunna ha el danovamain tschertgà ina nova sfida e chattà quella sco inspectur d’aua dal chantun Berna.

Oz viva el cun sia partenaria anc adina a Langnau e pendulescha a la lavur a Berna. Ses gronds hobis èn far sauna e giugar hockey sin glatsch. Quest sport maina el era regularmain enavos en l'Engiadina.