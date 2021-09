Bain mintgina e mintgin è gia sa dumandà: Tge fiss, sche… Tge fiss, sche tut quai ch’è scrit en l’internet è vair? Tge fiss, sche la stgaudada dal planet capita en in di? Nus essan stads creativs ed avain laschà via libera a nossa fantasia.

Partida è la seria cun la dumonda: «Tge fiss, sche…». Questa dumonda maina a bleras variantas pussaivlas. Las 10 istorgias fictivas èn concepidas per in public giuven. Las tematicas fatschentan, ed animeschan ad ina segunda ponderaziun.

Nus giavischain Bun divertiment!

Ma adatg: betg prender memia serius. En cas d’effects secundars supplitgain da contactar il team da social media RTR (social@rtr.ch).

Serrar 02:26 video Let’s say… Kanye West faschess sez sia laschiva (Stafla 1, Episoda 10) Or da RTR Social dals 22.09.2021. laschar ir 02:08 video Let’s say… i dess ina superpower per persunas cun impediments (Stafla 1, Episoda 9) Or da RTR Social dals 14.09.2021. laschar ir 02:19 video Let’s say… i dess ina show per il dieu perfetg (EP08) (Stafla 1, Episoda 8) Or da RTR Social dals 07.09.2021. laschar ir 01:55 video Let’s say… i dess ina polizia per resti (EP07) (Stafla 1, Episoda 7) Or da RTR Social dals 31.08.2021. laschar ir 02:20 video Let's say... ch'il mund vegniss regì da las Kardashians (EP06) (Stafla 1, Episoda 6) Or da RTR Social dals 24.08.2021. laschar ir 01:56 video Let's say... ch'il stgaudament dal clima capitass en in di (EP05) (Stafla 1, Episoda 5) Or da RTR Social dals 17.08.2021. laschar ir 02:45 video Let's say... i vegniss introducì in nov sistem da controlla (EP04) (Stafla 1, Episoda 4) Or da RTR Social dals 10.08.2021. laschar ir 02:49 video Let's say... che ti pudessas far in upgrade per tut en tia vita (EP03) (Stafla 1, Episoda 3) Or da RTR Social dals 04.08.2021. laschar ir 02:28 video Let's say... che tut tes followers fissan vairs (EP02) (Stafla 1, Episoda 2) Or da RTR Social dals 27.07.2021. laschar ir 02:24 video Let's say... sche tut en l'internet fiss vair (Stafla 1, Episoda 1) Or da RTR Social dals 21.07.2021. laschar ir 00:45 video Trailer Let's say... (Stafla 1, Episoda 0) Or da RTR Social dals 20.07.2021. laschar ir

Episoda 08

Dieus da la terra, dieus da la charezza, dieus la creaziun, da l’univers etc. Dieus datti blers differents, tge religiun ha blers, tgenina mains, tgenina be in u tgenina insumma nagins. Ma tge duvrassi, per che mintgin fiss ventiraivel? Tgenin fiss il meglier?

En la otgavla episoda da Let’s say giugain nus in zic cun tut quels dieus e profets e giain a la tschertga en ina sort show da candidats adattads. In pitschen spoiler gia qua: «Dieu» na vegni betg ad esser.

Episoda 07

Finì cun online shopping! T'imagina, tge consequenzas che quai avess! En la setavla episoda da Let’s say rapinain nus tes patratgs en il consum da resti.

Sch’i dess numnadamain ina polizia, uschènumnà «Fashion police» che guardass che tut è ì bain cun il toc resti che ti portas gist, lura fissan tut quels problems schliads, u betg?

Episoda 06

Bleras persunas han pussanza. Ed in per paucas han fitg blera pussanza. Ma tge fiss, sch’il mund na vegniss betg regì da persunas da la politica u economia, mabain da stars da la televisiun? Per exempel da las Kardashians?

Il mund… mah quel sa midass en in tempel da belezza… E dapertut dessi reality-tv. Attractiv, u betg?

Episoda 05

Sch'il stgaudament dal clima capitass en in di, lura avessan nus tuts bain ils medems problems.

Ma tge faschessas ti? La chalira affectuass tut: L'aura, il terren, l'aua... Betg mo ils umans avessan memia chaud, era ils animals. Nua giessan ins anc per chattar sumbriva? Nua per chattar in bun schluc aua fraida?

Episoda 04

Sche ti pudessas midar il «sistem da controlla», tge midassas?

En Svizra è reglà bain mintga pitschna chaussa, mintga surpassament u delict ha il bler ina consequenza. En la quarta episoda da Let's say rapinain nus puspè tes patratgs en in mund dals games. Concret en il mund da GTA (Grand Theft Auto), nua che la polizia ha en quest cas l'emprim la controlla sur la populaziun. Ma quai mida en il decurs da l'istorgia. Cun consequenzas.

Videos explicativs davart Let's say...

Serrar 02:09 video Davart il connex da GTA cun Let's say Or da RTR Social dals 12.08.2021. laschar ir 02:00 video Invenziuns da pli baud Or da RTR Social dals 04.08.2021. laschar ir 01:28 video Tge fiss sche tut tes followers ta suandassan en realitad? Or da RTR Social dals 27.07.2021. laschar ir 01:03 video Gronda influenza da 12 persunas Or da RTR Social dals 21.07.2021. laschar ir 01:19 video Fake news Or da Nouvo RTR dals 12.03.2017. laschar ir

Episoda 03

Sche ti pudessas far da tge che ti vulessas in upgrade en tia vita, tge fissi?

Co fissi, sche ti pudessas far in upgrade per tut en tia vita? Nagin auto? Nagin problem, simplamain far in pugrade. Sgol be en economy class? Nagin problem, upgrade your life e ti pudessas simplamain sgular first class.

En la terza episoda da Let's say rapinain nus puspè tes patratgs en in mund ipotetic da upgrades.

Episoda 02

Bain mintgin ch'è sin las raits socialas enconuscha els ed ellas: ils followers. Tgi ha dapli, tgi pli pauc. Ma t'imagina che quels fissan reals! T'imagina che Cristiano Ronaldo, ch'ha cun 319 miu. ils pli blers followers sin Instagram, avess tut ses followers che al suandassen propi. En il mund real. E co fissi tar tai?

Nus giain per vus als fastizs dals followers, tgi ha insumma ils pli blers e quants users èn uschènumnads «heavy users» en Svizra, pia utilisaders che èn mintga di dapli che quatter uras sin las raits socialas.

Episoda 01

L'emprima episoda da Let's say pren tes patratgs sin in pitschen viadi: Tge fiss, sche tut quai che fiss scrit en l'internet fiss vair? A tge u a tgi pudess ins anc crair? Tge na vulessan ins forsa pli gugent betg crair?

Ma co san ins, tge infurmaziuns che constattan e tgeninas betg? En il video da Nouvo vegn declerà co ins po demascrar infurmaziuns falladas.

Era adattà al tema: In studi da Londra ha chattà ora, che be dudetsch persunas èn responsablas per dus terzs da las infurmaziuns falladas en connex cun fatgs dal coronavirus.