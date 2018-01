Jeu drovel segir dus dis per scriver in impuls. Scriver va mai tgunsch!

Ina tschuncantina persunas è vegnida en la garascha Oberalp a Sedrun la dumengia ils 28 da schaner 2018. Ellas vulevan tadlar ils impuls legids «live» a l’emprima lectura da «Sin il viv!». Ils dus auturs Leo Tuor e Jürg Gautschi e las duas auturas Gianna Olinda Cadonau e Susi Rothmund han legì ina selecziun da novs e vegls impuls, texts curts ma profunds baud leghers e critics baud trists e misterius.

Uschè ha l’impuls empatic «Il pur suveran» da Susi Rothmund che referescha a la mort da ses tat, laschà il public cun bucca averta. Ella scriva savens istorgias inspiradas da si'uffanza a Trun. Tut d’in auter gener è stat l’impuls «Vuschs» ch'il scriptur enconuschent Leo Tuor ha legì en garascha a Sedrun. Quest text cun umur murdent ha Leo Tuor scrit gia l’onn 2006 per l’emissiun Impuls dal Radio Rumantsch. Leo Tuor scriva gia dapi 1994 impuls.

Jürg Gautschi, che scriva savens observaziuns da persunas en il mez public u l'ura da fitness sco metafra per nossa societad orientada envers l’economia, ha preschentà era in impuls cun l’istorgia absurda d’ina lindorna «In seveser nunspitgau». La scriptura engiadinaisa Gianna Olinda Cadonau scriva impuls pir dapi l’atun 2017, savens èn ses texts plain misteris. A Sedrun ha perquai surprais ses impuls «Suzuki Samurai» scrit aposta per l’occurrenza en garascha.